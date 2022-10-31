В энергетическом кризисе увидели окно возможностей для России

Аналитик Демидов заявил об окне возможностей для России в энергетическом кризисе

В ситуации глобального энергетического кризиса для России открывается «окно возможностей» в виде налаживания отношений с рядом новых стран для добычи ресурсов, развития внутреннего потребления на новых континентах, военного сотрудничества и прочего, считает международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«Все мы говорим о том, что Европа страдает от энергетического кризиса, но не думаем о том, что ЕС — это "всего" 450 миллионов человек. Уберем США — 320 миллионов, Китай и Индию — 2,5 миллиарда и так далее. В итоге получим страны с населением 4-5 миллиардов, которые столкнутся с точно таким же кризисов, с каким столкнулась Шри-Ланка весной 2022 года», — подчеркнул аналитик.

Если это произойдет в масштабах Латинской Америки, Азии и Африки, то кризис станет самым разрушительным за всю историю Владимир Демидов аналитик

В Аргентине, которая и сама обладает крупными газовыми месторождениями, газ, по словам Демидова, составляет более половины в структуре энергетики страны. Мексика вырабатывает 65 процентов электроэнергии из газа, большая часть которого импортируется из США. Мексика уже давно работает над планами диверсификации поставщиков, включая разведку в самой стране. А в случае Бразилии 12 процентов генерации электроэнергии идёт из газа.

«Вся Латинская Америка потребляет около 300 миллиардов кубометров газа в год. Африка, несмотря на то, что обладает огромными залежами как нефти, так и газа, не может обеспечить потребности всего континента ввиду отсутствия инфраструктуры: иностранные компании строят терминалы по вывозу ресурсов, но не развивают инфраструктуру на континенте», — объяснил эксперт.

Подобная ситуация, как он считает, в сумме с высокими ценами на ресурсы, может привести к большой волне миграции народов Африки из одного региона в другой, что также может повлечь за собой эпидемии и войны.

«В текущей ситуации Россия могла бы наводить мосты с этими странами для сотрудничества: совместная добыча ресурсов в этих странах и развитие внутреннего потребления на этих континентах, военное сотрудничество, сотрудничество в сфере образования. И тогда этот, по словам Международного энергетического агентства (МЭА), "крупнейший энергетический кризис" стал бы окном возможностей для России и стран БРИКС», — заключил Демидов.

Ранее стало известно, что швейцарско-нидерландский трейдер Vitol не продает российскую нефть с апреля этого года, хотя пока и торгует нефтепродуктами из России в соответствии с действующими контрактами. Об этом во время выступления на конференции ADIPEC в ОАЭ заявил глава европейской компании Рассел Харди. Комментируя нынешний энергетический кризис в Европе, он указал, что предстоящая зима окажется достаточно сложной, но следующая будет сложнее. К такому выводу его подводит снижение добычи газа в регионе в первой половине 2023 года.