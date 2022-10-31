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02:42, 31 октября 2022Россия

Песков заявил о намерении России продолжать отстаивать свои интересы

Дмитрий Песков: Россия не может быть чьим-то вассалом и продолжит отстаивать свои интересы

Фото: Sputnik / Sergey Bobylev / Pool / Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не может быть чьим-то вассалом и продолжит отстаивать свои интересы. Соответствующее заявление он сделал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

«Мы можем в чем-то не преуспевать, у нас что-то может не получаться, но быть чьим-то вассалом мы не можем. Это невозможно», — подчеркнул он. По словам представителя Кремля, именно этот факт является залогом того, Россия будет отстаивать свои интересы.

Песков отметил, что влияние тех, кто «рулил миром до сих пор», на Европу, Японию, Австралию и другие государства сохраняется. Вместе с тем он выразил мнение, что эту силу «начали терять». «Они начали ее терять, и они будут ее терять как раз в течение вот этого самого непредсказуемого десятилетия. А на встречу им будет двигаться другая половина мирового ВВП, которая эту силу будет приобретать», — заявил Песков.

Посольство РФ призвало США не сомневаться в решимости Москвы защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и народ всеми доступными средствами.

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Марина Совина
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