Песков прокомментировал проблему с выездом россиян после прекращения призыва

Песков о проблеме с выездом россиян после прекращения призыва: проблем быть не должно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал проблему с выездом россиян после заявления о прекращении призыва по частичной мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.

«Все сигналы прошли, дальше происшествий быть не должно», — отметил Песков.

Ранее Владимир Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в стране завершен. Глава государства добавил, что 260 тысяч человек из частично мобилизованных не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку, на этом мобилизация завершена.