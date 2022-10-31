Выезжающих из Херсонской области призвали забирать с собой домашних животных

Власти Херсонской области призвали выезжающих из опасной зоны забирать домашних животных

Власти Херсонской области призвали жителей районов, расположенных на берегу Днепра, где есть риск затопления, не оставлять домашних животных, а забирать их с собой. В администрации региона заверили, что для их транспортировки будут созданы все условия.

«Не оставляйте домашних животных, эвакуироваться можно и нужно вместе с питомцами», — говорится в сообщении.

Жителям также напомнили, что при эвакуации необходимо взять с собой оригиналы и копии документов в непромокаемой упаковке, деньги и ценные вещи, мобильный телефон с зарядным устройством, средства личной гигиены, удобную теплую одежду и обувь, а также минимальный запас продуктов питания и воды на 2-3 дня и аптечку.

Ранее губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что зона эвакуации жителей в Херсонской области расширена на 15 километров от Днепра в связи с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Расширение зоны вывоза жителей касается населенных пунктов Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов.