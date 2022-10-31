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22:17, 31 октября 2022Россия

Выезжающих из Херсонской области призвали забирать с собой домашних животных

Власти Херсонской области призвали выезжающих из опасной зоны забирать домашних животных

Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Власти Херсонской области призвали жителей районов, расположенных на берегу Днепра, где есть риск затопления, не оставлять домашних животных, а забирать их с собой. В администрации региона заверили, что для их транспортировки будут созданы все условия.

«Не оставляйте домашних животных, эвакуироваться можно и нужно вместе с питомцами», — говорится в сообщении.

Жителям также напомнили, что при эвакуации необходимо взять с собой оригиналы и копии документов в непромокаемой упаковке, деньги и ценные вещи, мобильный телефон с зарядным устройством, средства личной гигиены, удобную теплую одежду и обувь, а также минимальный запас продуктов питания и воды на 2-3 дня и аптечку.

Ранее губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что зона эвакуации жителей в Херсонской области расширена на 15 километров от Днепра в связи с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Расширение зоны вывоза жителей касается населенных пунктов Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов.

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Марина Совина
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