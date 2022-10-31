Проходивший службу в Чечне 46-летний россиянин погиб в зоне СВО

Проходивший службу в Чечне 46-летний волгоградец Гузев погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб мобилизованный 46-летний уроженец Волгограда Александр Гузев. Об этом сообщает портал V1.ru со ссылкой на родственников погибшего.

По словам родственников, Гузев получил повестку в сентябре, а похоронка на мужчину пришла 24 октября. У россиянина было трое детей, но недавно один из них, старший, скончался от рака.

«Срочную службу проходил в Чечне (...) Отзывчивый был, всем помогал. Обычный работяга. В доме все сам делал. И ремонт, и все. У нас трое внуков, он ими занимался между вахтами», — рассказала о погибшем муже супруга Гузева, Марина.

Издание отмечает, что мужчину похоронили 31 октября со всеми воинскими почестями.

Официально о гибели ветерана Чечни не сообщалось. Редакция «Ленты.ру» направила в администрацию Волгограда, Кировского района города, где жил мужчина, а также в призвавший его военкомат официальные запросы с просьбой подтвердить или опровергнуть гибель россиянина. На момент публикации ответа от официальных лиц не поступало.

Ранее стало известно, что воевавший за Россию гражданин Колумбии Алексис Кастильо с позывным Альфонсо погиб в Донбассе. О его гибели написал в Twitter президент страны Густаво Петро.