Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:19, 31 октября 2022Россия

Проходивший службу в Чечне 46-летний россиянин погиб в зоне СВО

Проходивший службу в Чечне 46-летний волгоградец Гузев погиб в зоне СВО

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб мобилизованный 46-летний уроженец Волгограда Александр Гузев. Об этом сообщает портал V1.ru со ссылкой на родственников погибшего.

По словам родственников, Гузев получил повестку в сентябре, а похоронка на мужчину пришла 24 октября. У россиянина было трое детей, но недавно один из них, старший, скончался от рака.

«Срочную службу проходил в Чечне (...) Отзывчивый был, всем помогал. Обычный работяга. В доме все сам делал. И ремонт, и все. У нас трое внуков, он ими занимался между вахтами», — рассказала о погибшем муже супруга Гузева, Марина.

Материалы по теме:
«На зону вы уже не вернетесь» Российских заключенных предложили отправить в зону боевых действий. Что это даст армии?
«На зону вы уже не вернетесь»Российских заключенных предложили отправить в зону боевых действий. Что это даст армии?
28 октября 2022
«Опасно просто их присутствие там» Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
«Опасно просто их присутствие там»Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
24 октября 2022
Путин подписал указ о военном положении в четырех регионах России. Какие меры вводятся и что нужно знать россиянам?
Путин подписал указ о военном положении в четырех регионах России.Какие меры вводятся и что нужно знать россиянам?
19 октября 2022

Издание отмечает, что мужчину похоронили 31 октября со всеми воинскими почестями.

Официально о гибели ветерана Чечни не сообщалось. Редакция «Ленты.ру» направила в администрацию Волгограда, Кировского района города, где жил мужчина, а также в призвавший его военкомат официальные запросы с просьбой подтвердить или опровергнуть гибель россиянина. На момент публикации ответа от официальных лиц не поступало.

Ранее стало известно, что воевавший за Россию гражданин Колумбии Алексис Кастильо с позывным Альфонсо погиб в Донбассе. О его гибели написал в Twitter президент страны Густаво Петро.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Комментарии отключены
Последние новости
Минобороны объявило о прекращении вручения повесток в рамках мобилизации
Мужчина ошибся поворотом и спас четырех человек из пожара
В Турции нашли выгоду в раздражении Байдена Зеленским
Из российской колонии освободился людоед Малышев после 23 лет заключения
Минобороны России сообщило о переговорах с Турцией по зерновой сделке
Шведская лыжница оценила критику со стороны российской олимпийской чемпионки
Анастасия Решетова раскрыла секрет своей красоты
ООН не увидела инцидентов в Черном море после выхода России из зерновой сделки
В Британии назвали четыре сценария ядерного конфликта
В России появится новая платежная система
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.