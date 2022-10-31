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14:05, 31 октября 2022Бывший СССР

В Минске шестерых белорусов задержали из-за украинского флага

МВД Белоруссии сообщило о задержании шестерых минчан за вывешивание украинского флага

Фото: Ukraine Presidential Press Servi / Globallookpress.com

В Белоруссии шестерых минчан задержали за вывешивание украинского и бело-красно-белого флагов на опоре линии электропередач. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

Сообщается, что флаги появились на опоре в Московском районе Минска в начале октября. «В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции задержали шестерых минчан в возрасте от 34 до 36 лет», — рассказали в ведомстве.

Задержанные рассказали, что совместно решили провести протестную акцию. Один из них сфотографировал результат и распространил его в интернет-сообществах. По данным МВД, минчане общались в «незаконных Telegram-каналах», в районных чатах и принимали участие в протестах в 2020 году.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии были задержаны несколько человек, готовивших в стране теракты и диверсии. По данным правоохранителей, они были завербованы BYPOL и покинувшими республику оппозиционерами.

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Алевтина Запольская
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