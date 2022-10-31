Украинские беженцы выйдут на протест в Болгарии из-за завершения программы гумпомощи

Украинские беженцы выйдут на протест в Болгарии из-за завершения программы гуманитарной помощи, по которой они проживали в местных гостиницах на побережье Черного моря. Об этом сообщает портал Nova.

Как ожидается, болгарские власти примут решение о продлении или закрытии программы, прекращающей свое действие 31 октября. В туристических базах и отелях страны проживают более 11,5 тысячи украинцев. Уточняется, что протестная акция пройдет в городе Слынчев-Бряг.

Кроме того, началась проверка гостиниц для установления точного количества беженцев с Украины, что вызвало стресс у граждан страны. Некоторые украинцы решили переехать в Румынию, так как там программа помощи действует до июня 2023 года.

Ранее власти Польши захотели ужесточить закон о нахождении украинских беженцев в стране. Предполагается, что украинцы будут самостоятельно покрывать часть расходов на свое содержание.