Названы самые богатые семьи в мире

Bloomberg: самой богатой семьей в мире в 2022 году стали владельцы торговой сети Walmart

Список самых богатых семей мира по версии Bloomberg четвертый год подряд возглавила семья Уолтон. Состояние владельцев крупнейшей в мире сети оптовой и розничной торговли Walmart оценивается в 224,5 миллиарда долларов.

За год Уолтоны потеряли 13,7 миллиарда долларов. На сокращение прибыли компании повлиял стремительный рост инфляции. Семье из Арканзаса принадлежит 47 процентов розничной сети и более десяти тысяч магазинов по всему миру, выручка компании составляет 559 миллиардов долларов.

Второй в рейтинге названа семья владельцев Mars — производителя кондитерских изделий (бренды M&Ms, Milky Way и Snickers) и кормов для животных. Состояние семьи Марс в настоящее время оценивается в 160 миллиардов долларов. За год семья заработала 18 миллиардов.

В топ-3 также вошла семья Кох, владельцев американской нефтехимической корпорации Koch Industrues с состоянием 124,4 миллиарда долларов (плюс 4,4 миллиарда долларов). В списке десяти богатейших семей мира оказалась также саудовская королевская семья Аль Сауд, семья Эрме, владельцев французского дома моды Hermes, семья Амбани, владельцев индийского холдинга по добыче и переработке нефти Reliance Industries, и другие.

Совокупное состояние 25 самых богатых семей мира в 2022 году составило 1,5 триллиона долларов. Из-за рыночных потрясений после начала военных действий на Украине семьи потеряли 143 миллиарда долларов по сравнению с прошлым годом.

Нестабильная ситуация на рынках также обрушила состояние богатейшего человека на Земле — Илона Маска. Основатель SpaceX и владелец Tesla потерял треть состояния с начала ноября 2021 года, когда его капитал достиг пика в 320,3 миллиарда долларов. За 11,5 месяца Маск обеднел до 209,4 миллиарда долларов.