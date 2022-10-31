Решетова рассказала об отказе от мяса и кожаных сумок

Российская модель Анастасия Решетова рассказала об отказе от мяса ради заботы о природе

Российская фотомодель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова рассказала, что стала заботиться о природе. В частности, она отказалась от мяса и перестала покупать сумки из натуральной кожи. Знаменитость поделилась подробностями в интервью Надежде Стрелец, опубликованном на YouTube-канале журналистки.

Во время разговора Решетова отметила, что способна содержать себя сама, однако не может позволить себе персональные перелеты на частных самолетах. В таких случаях она собирается со своими друзьями и делит сумму перелета.

При этом модель отметила, что стала существенно меньше летать на частных самолетах. Ее решение связано с экологической повесткой и негативными последствиями для окружающей среды, к которым приводит деятельность человека. «Наша планета действительно нуждается в том, чтобы каждый человек начал осознанно подходить к потреблению всего: энергии, пластика, воды. Сумки из кожи я перестала покупать, мясо я перестала есть и летать частной авиацией», — объяснила Решетова.

В августе 2022 года британская компания Yard, которая занимается маркетингом в сфере устойчивого развития, проанализировала перелеты знаменитостей на частных самолетах и определила, кто больше всего из них вредит планете. Лидером назвали американскую певицу Тейлор Свифт, ниже расположились боксер Флойд Мейвезер и рэпер Jay-Z.