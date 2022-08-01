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Среда обитания

Названы самые вредящие планете знаменитости

Yard: больше всего планете вредят частные самолеты Тейлор Свифт и Флойда Мейвезера
Тейлор Свифт

Тейлор Свифт. Фото: Jeenah Moon / Reuters

Британская компания Yard, которая занимается маркетингом в сфере устойчивого развития, проанализировала перелеты знаменитостей на частных самолетах и определила, кто больше всего из них вредит планете. Лидером назвали американскую певицу Тейлор Свифт, сообщается на сайте компании.

В организации отметили, что список самых вредных для окружающей среды знаменитостей нельзя назвать окончательным, так как невозможно точно определить, были ли они на всех рейсах, которые совершали их самолеты. Авторы пояснили, что таким исследованием хотели обратить внимание на разрушительное воздействие частных самолетов на природу.

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Специалисты подсчитали, что с января самолет Свифт совершил 170 полетов. За год объем выбросов достиг более восьми тысяч тонн. Ниже в рейтинге расположился самолет боксера Флойда Мейвезера с объемом вредных выбросов в семь тысяч тонн. Топ-3 списка замкнул рэпер Jay-Z, воздушное судно которого выбросило в атмосферу более 6,9 тысячи тонн веществ.

В десятку списка также попали бейсболист Алекс Родригес, кантри-певец Блейк Шелтон, режиссер Стивен Спилберг, телезвезда Ким Кардашьян, актер Марк Уолберг, телеведущая Опра Уинфри и рэпер Трэвис Скотт. Компания обратилась за комментариями к представителям знаменитостей, им удалось получить ответ только от Свифт. «Самолет Тейлор регулярно сдают в аренду другим людям. Поэтому приписывать ей большинство этих поездок или их все — в корне неверно», — заявил представитель певицы.

В 2020 году британский журналист и ведущий утренней программы Good Morning Britain Пирс Морган обвинил принца Гарри в лицемерии за призыв начать заботиться о природе. По словам Моргана, герцог Сассекский, несмотря на свои высказывания, живет в особняке с 16 ванными комнатами, расходуя большое количество воды, и пользуется частными самолетами.

Нина Ташевская
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