Еще один российский регион объявил о завершении частичной мобилизации

Курганский военком Зарипов объявил о завершении в регионе частичной мобилизации

В Курганской области была завершена частичная мобилизация. Такое объявление сделал военный комиссар в российском регионе Айрат Зарипов, его слова приводятся на странице правительства во «ВКонтакте».

Он поблагодарил губернатора Курганской области Вадима Шумкова. «Частичная мобилизация, объявленная Президентом Российской Федерации, завершена 28 октября. Установленное задание для Курганской области выполнено», — отметил Зарипов.

Военком пояснил, что в Курганской области, как и других регионах страны, с 1 ноября начнется осенний призыв. Граждане, призванные на военную службу в рамках осеннего призыва, привлекаться к специальной операции на Украине не будут, заверил он.

Накануне власти Татарстана и Воронежской области сообщили о выполнении мобилизационного задания.

28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал президенту России Владимиру Путину о завершении в стране частичной мобилизации. Министр подчеркнул, что удалось набрать 300 тысяч резервистов.

О начале мероприятий, связанных с призывом, стало известно 21 сентября.