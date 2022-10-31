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13:56, 31 октября 2022Силовые структуры

Путин назначил замглавы ФСИН генерала Розина

Путин назначил Александра Розина замдиректора ФСИН и присвоил звание генерал-майора

Фoто: Alexei Babushkin / Reuters

Президент России Владимир Путин назначил заместителем директора ФСИН Александра Розина. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

В опубликованном указе главы государства также говорится о присвоении Розину специального звания генерал-майора внутренней службы.

Розин до своего назначения занимал должность главного инспектора МВД России.

26 сентября Путин назначил на должность заместителя главы ФСИН генерал-майора внутренней службы Александра Матвеенко. В течение нескольких лет он был начальником управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН, а затем занял должность начальника управления кадров, после чего стал врио замдиректора службы.

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Любовь Ширижик
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