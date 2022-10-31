Психолог раскрыл способы самопомощи при трудностях

Психолог Бахин посоветовал вести дневник чувств, если не хочется обращаться к специалисту

Согласно опросам, в 2022 году стрессовые ситуации переживали больше половины россиян, однако только 7 процентов обращались к специалистам. О том, что делать, когда страх или стереотипы останавливают от похода к специалисту, рассказал психолог Григорий Бахин. В беседе с «Лентой.ру» он раскрыл пять методов, которые могут помочь человеку самостоятельно справиться с проблемами.

Дневники чувств

Дневники позволяют дистанцироваться и посмотреть на проблему со стороны, поделился специалист. В психологии это называется диссоциацией. Бахин рекомендовал выписывать в дневник все свои эмоции и переживания и выделять на это хотя бы по 10 минут в день. Это поможет осознать проблему и найти решение.

Карточки самопомощи

Этот метод похож на предыдущий, но направлен, скорее, на решение конкретной проблемы через умение задавать себе правильные вопросы. Так, размышление о себе, своем состоянии и переживаниях приводит к поиску ресурса, который позволяет разобраться с проблемой.

Необходимо взять карточку по своей проблеме и отвечать на готовый список вопросов. Вдумчиво, анализируя каждый ответ, обратил внимание психолог. Ответы приведут к глубокому познанию своей личности и новым открытиям. Таким образом за несколько часов можно разобраться с тем, что тревожит долгие годы.

Дружеская и групповая поддержка

Оффлайн-встречи, звонки по телефону или через Zoom, групповые занятия — один из самых эффективных методов, чтобы разобраться с собой, считает Бахин.

Например, групповая терапия — хороший способ избавиться от зависимости. Для начала можно просто ради интереса сходить на одну такую встречу. Во-первых, приходя в группу, человек видит таких же людей с проблемами. А во-вторых, не участвует в разговоре один на один, которого многие бояться при индивидуальных сессиях с психологом.

Книги, фильмы, выставки

Когда человек сталкивается с проблемой, ему кажется, что он такой один, сказал специалист. Но на самом деле много людей проходили через похожие испытания. Любое искусство, по его словам, само по себе лечит. Оно, как и дневники, позволяет перезагрузиться, посмотреть на проблему другими глазами, найти свою метафору и точку опоры.

5. Забота о себе

В кризисных и дистрессовых ситуациях очень важно чутко относиться к себе и своему состоянию, подчеркнул Бахин. Важно не насиловать себя и не заставлять делать то, чего не хочется. Лучше почаще баловать себя и быть внимательными к своим потребностям. Психолог сравнил организм с сосудом с определенным количеством энергии и отметил, что нельзя ее постоянно брать и не пополнять.

Ранее врач-терапевт Татьяна Тарадеева предупредила об опасности дистресса. По ее словам, длительный стресс является пусковым механизмом для 80 процентов всех заболеваний.