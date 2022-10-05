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Врач назвала опасность дистресса

Врач Тарадеева заявила, что дистресс является пусковым механизмом 80% заболеваний

Фото: Unsplash

Длительный стресс является пусковым механизмом для 80 процентов всех заболеваний, в том числе и для болезней сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, предупредила врач-терапевт, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе «ИНВИТРО-Приволжье» Татьяна Тарадеева. Ее цитируют «Известия».

Специалист пояснила, что стресс — состояние организма, спровоцированное неблагоприятными факторами, которое проявляется физическим и эмоциональным напряжением. По словам Тарадеевой, принято различать такие понятия, как эустресс и дистресс. Первый термин обозначает форму стресса, которая активизируется при изменении окружающей среды, тогда как дистресс — негативное влияние стресса.

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Опасность дистресса в том, что он запускает целую серию реакций в организме: в частности, под влиянием кортизола снижается синтез белка и в том числе инсулина, половых гормонов, тогда как уровень глюкозы и холестерина повышается. «Органами-мишенями стресса становятся: сердечно-сосудистая система, желудочно-кишечная система, репродуктивная система, иммунная система, нервная система. Чрезмерный и длительный стресс может быть смертельно опасен, став причиной сердечно-сосудистых катастроф, — инсультов и инфарктов», — уточнила Тарадеева.

Эксперт указала, что стресс также может поставить под удар состояние желудочно-кишечного тракта, спровоцировав развитие острых недугов, например, острого гастрита или острой язвы. Вместе с тем стресс способен негативно отражаться на хронических заболеваниях и провоцировать их обострение, а также запустить процесс развития сахарного диабета. Тарадеева обратила внимание, что при избытке глюкозы в крови усиливается образование жировых отложений, тогда как содержание мышечной массы уменьшается.

Рассуждая о методах борьбы со стрессом, врач предложила использовать технику глубокого ровного дыхания, а также переключать внимание на тело и свои ощущения с помощью физических нагрузок. Кроме того, Тарадеева посоветовала проконсультироваться с лечащим врачом и обсудить с ним целесообразность приема седативных препаратов. Посоветоваться со специалистами собеседница «Известий» рекомендует и при появлении проблем с аппетитом и сном, а также при проявлении психовегетативного синдрома.

Ранее психолог перечислила способы избежать переедания из-за стресса.

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Варвара Кошечкина
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