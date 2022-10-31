Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:39, 31 октября 2022Наука и техника

Япония создаст группировку спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет

Минобороны Японии создаст группировку спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет

Фото: Kyodo / Reuters

Министерство обороны Японии рассматривает возможность создания группировки спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет. Об этом со ссылкой на японскую прессу сообщает РИА Новости.

Речь идет о возможности выведения на низкую околоземную орбиту 50 малых космических аппаратов, которые бы занимались сбором необходимой информации, а также обнаружением и отслеживанием гиперзвуковых ракет.

Соответствующий план по формированию созвездия спутников планируется включить в обновленный документ по мерам национальной безопасности, который будет действовать с 1 апреля 2023-го по 31 марта 2027-го.

Материалы по теме:
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022
Ракеты, танки и беспилотники: какое оружие Украине поставляет Запад?
Ракеты, танки и беспилотники:какое оружие Украине поставляет Запад?
29 октября 2022

Отмечается, что часть спутников может быть выведена частными подрядчиками Минобороны Японии.

В сентябре телеканал NHK со ссылкой на источники сообщил, что Минобороны Японии рассматривает возможность привлечения Италии к разработке военного самолета нового поколения F-X, который должен прийти на замену японским истребителям F-2.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Комбат «Востока» рассказал об обстановке в занятой ВСУ Павловке
Российский посол рассказал об отношении нового правительства Сербии к санкциям
Эксперт усомнился в обоснованности доходной части бюджета
Девушка услышала упрек о своем весе от парня и решилась на отчаянный шаг
В МИД высказались о неисполнении Украиной обязательств зерновой сделки
Япония создаст группировку спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет
Хайди Клум снялась топлес в честь Хеллоуина
Директору турфирмы продлили арест по делу о гибели туристов на Ключевской Сопке
В Харькове сообщили об ударе по объекту критической инфраструктуры
Увеличилось число пострадавших в ДТП с автобусом в российском регионе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.