Япония создаст группировку спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет

Минобороны Японии создаст группировку спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет

Министерство обороны Японии рассматривает возможность создания группировки спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет. Об этом со ссылкой на японскую прессу сообщает РИА Новости.

Речь идет о возможности выведения на низкую околоземную орбиту 50 малых космических аппаратов, которые бы занимались сбором необходимой информации, а также обнаружением и отслеживанием гиперзвуковых ракет.

Соответствующий план по формированию созвездия спутников планируется включить в обновленный документ по мерам национальной безопасности, который будет действовать с 1 апреля 2023-го по 31 марта 2027-го.

Отмечается, что часть спутников может быть выведена частными подрядчиками Минобороны Японии.

В сентябре телеканал NHK со ссылкой на источники сообщил, что Минобороны Японии рассматривает возможность привлечения Италии к разработке военного самолета нового поколения F-X, который должен прийти на замену японским истребителям F-2.