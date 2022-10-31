69-я параллель
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14:16, 31 октября 202269-я параллель

Российских ученых решили подключить к мониторингу ледовой обстановки Севморпути

ААНИИ начал подготовку группы оперативного мониторинга ледовой обстановки на Севморпути

Фото: Павел Кассин / Коммерсантъ

В Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ) начали подготовку группы оперативного мониторинга ледовой обстановки на Северном морском пути. Об этом сообщает глава НИИ Александр Макаров, его слова приводит ТАСС.

По словам Макарова, группа подключенных к мониторингу российских ученых будет отслеживать ледовую обстановку круглосуточно семь дней в неделю. Работать ученые будут с разработанной ААНИИ системой «Север».

«Автоматизированная ледово-информационная система "Север" наглядно продемонстрировала возможность экстренной работы для обеспечения круглогодичного судоходства в арктических морях. Это потребует от нас максимальной вовлеченности и работы в режиме 24/7. Но мы к этому готовы. Все запросы Штаба морских операций будут отработаны качественно и оперативно», — завил глава НИИ.

Макаров подчеркнул, что у сотрудников ААНИИ уже есть подобный опыт — в таком режиме они предоставляли Штабу морских операций данные о попавшем в сложную ледовую обстановку караване Ленского объединенного речного пароходства.

Ранее сообщалось, что в России запустят спутник для изучения дрейфа льдов и судоходства в Арктике.

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Валерий Розенберг
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