Российских ученых решили подключить к мониторингу ледовой обстановки Севморпути

ААНИИ начал подготовку группы оперативного мониторинга ледовой обстановки на Севморпути

В Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ) начали подготовку группы оперативного мониторинга ледовой обстановки на Северном морском пути. Об этом сообщает глава НИИ Александр Макаров, его слова приводит ТАСС.

По словам Макарова, группа подключенных к мониторингу российских ученых будет отслеживать ледовую обстановку круглосуточно семь дней в неделю. Работать ученые будут с разработанной ААНИИ системой «Север».

«Автоматизированная ледово-информационная система "Север" наглядно продемонстрировала возможность экстренной работы для обеспечения круглогодичного судоходства в арктических морях. Это потребует от нас максимальной вовлеченности и работы в режиме 24/7. Но мы к этому готовы. Все запросы Штаба морских операций будут отработаны качественно и оперативно», — завил глава НИИ.

Макаров подчеркнул, что у сотрудников ААНИИ уже есть подобный опыт — в таком режиме они предоставляли Штабу морских операций данные о попавшем в сложную ледовую обстановку караване Ленского объединенного речного пароходства.

Ранее сообщалось, что в России запустят спутник для изучения дрейфа льдов и судоходства в Арктике.