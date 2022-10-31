В России началась последняя в году короткая рабочая неделя

В России началась четырехдневная рабочая неделя в честь Дня народного единства

В России началась последняя в 2022 году короткая рабочая неделя, она продлится четыре дня. Об этом сообщает РИА Новости.

Как напомнила в разговоре с агентством юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева, это связано с тем, что 4 ноября в России отмечается День народного единства. Рабочими будут понедельник 31 октября, а также дни с 1 по 3 ноября. При этом предпраздничный рабочий день — четверг — будет сокращенным, его продолжительность будет уменьшена на час.

Нечаева обратила внимание, что наличие нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения зарплаты работникам, получающим оклад в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса. Кроме того, работа в выходные или нерабочие праздничные дни должна оплачиваться как минимум в двойном размере, либо в одинарном размере, но с предоставлением дополнительного выходного дня, подчеркнула юрист. Выбор остается за сотрудником, отметила она.

Ранее правительство России определило выходные россиян в 2023 году. Новогодние праздники начнутся 31 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023-го. Также нерабочими будут дни с 23 по 26 февраля, 8 марта, с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября.