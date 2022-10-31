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01:45, 31 октября 2022Россия

В Генштабе пообещали не отправлять срочников в зону спецоперации

Представитель Генштаба Бурдинский заявил, что срочников не направят в зону спецоперации

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России (ВС РФ) генерал-полковник Евгений Бурдинский в разговоре с «Красной звездой» пообещал, что призванных этой осенью срочников отправлять в зону спецоперации не будут.

Также Бурдинский заверил, что срочники не будут служить в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях.

В то же время представитель Генштаба напомнил, что в этом году осенний призыв перенесли на 1 ноября из-за частичной мобилизации. Планируется призвать 120 тысяч человек, это на 7,5 тысячи меньше, чем в предыдущем году.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что солдаты-срочники, которые служат на данный момент, после демобилизации поедут домой. Новые призывники, по его словам, также не будут служить в зоне специальной военной операции России на Украине.

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Марина Совина
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