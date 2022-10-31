Названы уменьшающие стресс продукты

Molecular Psychiatry: диета с ферментированными продуктами снизила уровень стресса

Ученые назвали продукты, уменьшающие стресс. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Molecular Psychiatry, диета с преобладанием ферментированных продуктов помогает снизить проблемы с психикой.

В процессе работы специалисты отобрали 45 человек в возрасте от 18 до 59 лет с низким содержанием клетчатки в рационе питания. Участников поделили на две группы в зависимости от диеты, которой попросили придерживаться в течение четырех недель.

В первой группе испытуемые ежедневно потребляли 6-8 порций фруктов и овощей с высоким содержанием пребиотических волокон (таких как лук, лук-порей, капуста, яблоки, бананы и овсяные хлопья), 5-8 порций зерновых продуктов и 3-4 порции бобовых в неделю. Также в рацион были включены 2-3 порции ферментированных продуктов (квашеная капуста, кефир и чайный гриб). Добровольцы из второй группы получили только общие рекомендации, основанные на пирамиде здорового питания.

Оказалось, что испытуемые из первой группы испытывали меньший стресс. Результаты показали прямую корреляцию между строгостью соблюдения диеты и уровнем стресса. Кроме того, у обеих групп улучшилось качество сна, хотя у участников с пребиотической диетой это выражалось сильнее. Авторы считают, что определенные диеты могут использоваться для снижения воспринимаемого уровня стресса, а также помочь защитить психическое здоровье в долгосрочной перспективе.