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13:40, 31 октября 2022Россия

13 московских судов эвакуировали из-за угрозы взрыва

В Москве эвакуировали сотрудников и посетителей 13 судов из-за угрозы взрыва

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Москве эвакуировали сотрудников и посетителей 13 судов из-за угрозы взрыва. Об этом сообщили РИА Новости в понедельник, 31 октября, в пресс-службе Мосгорсуда.

В учреждении уточнили, что анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в Измайловский, Перовский, Останкинский, Зеленоградский, Люблинский, Тимирязевский, Дорогомиловский, Солнцевский, Чертановский, Коптевский и Нагатинский суды.

Людей также эвакуировали из Тверского и Мещанского судов. Во всех помещениях 13 московских судов работают кинологи с собаками.

Ранее более тысячи человек эвакуировали из зданий Третьяковской галереи, расположенных в Лаврушинском переулке и на Крымском Валу в Москве, из-за угрозы взрыва.

На месте работали сотрудники полиции, угроза взрыва не подтвердилась.

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Анна Щербакова
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