Участниц «Евровидения» от России не пригласили на конкурс в Ереване

Сестер Толмачевых не пригласили на «Детское Евровидение» в Ереване

Исполнительниц Анастасию и Марию Толмачевых, победительниц «Детского Евровидения — 2006» и участниц «Евровидения-2014» от России, не пригласили на «Детское Евровидение» в Ереване. Об этом сообщает РИА Новости.

Директор сестер подтвердил, что они не получали никаких уведомлений от организаторов конкурса. «Мы даже не знали об этом. Мы готовы рассмотреть это предложение, но пока говорить не о чем», — сказал он.

Ранее руководство мероприятия заявило, что все победители прошлых лет получили приглашения на фестиваль, который пройдет в Армении в декабре. При этом, в каком статусе приглашенные артисты появятся на шоу не уточнялось — они могли выступить на сцене или стать почетными гостями.

Россия не принимает участие в «Детском Евровидении — 2022». Такое решение было принято в связи с выходом Первого канала, радиодома «Останкино» и Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) из Европейского вещательного союза (ЕВU). Выход организаций, в свою очередь, был связан с решением отстранить Россию от участия в музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2022 году из-за специальной военной операции.