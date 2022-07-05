Россия не примет участие в конкурсе «Детское Евровидение»

Россия не будет принимать участие в музыкальном конкурсе «Детское Евровидение»

Россия не будет принимать участия в международном песенном конкурсе «Детское Евровидение» Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу Академии Игоря Крутого, которая ранее занималась организацией национального отбора на фестиваль.

«Академия Игоря Крутого сообщает об отмене приема заявок на национальный отборочный тур ХХ Международного детского конкурса песни "Евровидение"», — заявили в пресс-службе.

Такое решение было принято в связи с выходом Первого канала, радиодома «Останкино» и Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) из Европейского вещательного союза (ЕВU). Выход организаций, в свою очередь, был связан с решением EBU отстранить Россию от участия в музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2022 году.

Ранее стало известно о переносе «Евровидения-2023» с территории Украины, так как из-за спецоперации делегации и участники боятся ехать в страну, одержавшую победу в музыкальном конкурсе в 2022 году. При этом в союзе не пояснили, куда будет перенесен фестиваль, хотя раньше утверждалось, что местом проведения может стать Великобритания.