В большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу

«Страна.ua»: воздушную тревогу объявили в большинстве регионов Украины

Воздушную тревогу объявили в большинстве регионов Украины, включая Киев. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram.

Так, тревога объявлена в Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Николаевской, Днепропетровской, Одесской областях, а также в подконтрольных украинским силам районах Запорожской области.

Вечером 30 октября «Страна.ua» сообщала, что в Запорожье слышны взрывы. До этого там была объявлена воздушная тревога.