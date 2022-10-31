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03:35, 31 октября 2022Бывший СССР

В большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу

«Страна.ua»: воздушную тревогу объявили в большинстве регионов Украины
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Воздушную тревогу объявили в большинстве регионов Украины, включая Киев. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram.

Так, тревога объявлена в Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Николаевской, Днепропетровской, Одесской областях, а также в подконтрольных украинским силам районах Запорожской области.

Вечером 30 октября «Страна.ua» сообщала, что в Запорожье слышны взрывы. До этого там была объявлена воздушная тревога.

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Марина Совина
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