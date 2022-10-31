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13:00, 31 октября 2022Россия

Россиянка уронила телефон в ванну и умерла

Жительница Иркутской области получила смертельный удар током, уронив телефон в ванну

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Жительница Иркутской области получила смертельный удар током из-за неосторожного обращения с телефоном. Россиянка умерла в собственной ванне, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Тело 28-летний женщины обнаружили 30 октября. Ее мать обратилась в полицию после того, как та перестала выходить на связь. По версии следствия, днем ранее, 29 октября, женщина принимала ванну и уронила в воду телефон, который в этот момент заряжался.

Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что мужчина в подмосковных Мытищах скончался от удара током, дотронувшись до стиральной машины во время приема душа. Стиральная машина стояла рядом с ванной и практически соприкасалась с ней, когда начинала трястись во время работы.

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Варвара Родикова
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