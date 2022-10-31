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12:10, 31 октября 2022Россия

В Госдуме назвали условие возвращения России в зерновую сделку

Пантелеев: для участия России в зерновой сделке нужно разобраться в ударах по Севастополю

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Пока российская сторона не разберется в деталях ударов по кораблям Черноморского флота и гражданским судам в Севастополе, она не будет участвовать в зерновой сделке. Такое условие возвращения в сделку назвал депутат Государственной Думы Сергей Пантелеев, передают «Известия».

По словам парламентария, процесс зерновой сделки «должен быть согласован всеми сторонами». Если какая-то сторона его нарушает, в этом необходимо разбираться.

«Здесь есть явное нарушение, связанное с терроризмом, с подрывом судов. Тем более есть опасения, что в одно из этих судов был беспилотник поднят», — рассказал Пантелеев.

Минобороны России объявило о приостановке зерновой сделки после того, как 29 октября беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали в Севастополе суда Черноморского флота. Ведомство обвинило Великобританию в причастности к атаке, а также назвало инцидент террористическим актом. В министерстве отметили, что эти корабли обеспечивали безопасность зернового коридора.

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Сергей Истомин
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