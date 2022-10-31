Задействованные для обеспечения мобилизации военкоматы вернутся к штатной работе

МО: работа военкоматов по комплектованию ВС будет организована за счет приема добровольцев

Всему личному составу военкоматов, который был задействован для обеспечения частичной мобилизации в России, предписано вернуться с 31 октября к выполнению своих обязанностей в штатном режиме. Об этом сообщили в Министерстве обороны, пишет ТАСС.

По информации военного ведомства, в дальнейшем работа военных комиссариатов по комплектованию Вооруженных сил (ВС) России будет организована только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.

Ранее в Минобороны сообщили, что мероприятия по подготовке и вручению повесток в России в рамках частичной мобилизации прекращены. Кроме того, завершен призыв из запаса в рамках частичной мобилизации, пояснили в ведомстве.

28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении в стране частичной мобилизации. Министр подчеркнул, что удалось набрать 300 тысяч резервистов.