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17:33, 31 октября 2022Россия

Задействованные для обеспечения мобилизации военкоматы вернутся к штатной работе

МО: работа военкоматов по комплектованию ВС будет организована за счет приема добровольцев
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Всему личному составу военкоматов, который был задействован для обеспечения частичной мобилизации в России, предписано вернуться с 31 октября к выполнению своих обязанностей в штатном режиме. Об этом сообщили в Министерстве обороны, пишет ТАСС.

По информации военного ведомства, в дальнейшем работа военных комиссариатов по комплектованию Вооруженных сил (ВС) России будет организована только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.

Ранее в Минобороны сообщили, что мероприятия по подготовке и вручению повесток в России в рамках частичной мобилизации прекращены. Кроме того, завершен призыв из запаса в рамках частичной мобилизации, пояснили в ведомстве.

28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении в стране частичной мобилизации. Министр подчеркнул, что удалось набрать 300 тысяч резервистов.

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Сергей Истомин
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