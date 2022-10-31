Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:27, 31 октября 2022Наука и техника

Древняя вирусная ДНК человека оказалась защитой против ретровирусов

Science: эндогенные ретровирусы человека оказались противовирусной защитой

Фото: Sangharsh Lohakare / Unsplash

Древняя вирусная ДНК, обнаруженная в геноме человека, служит защитой против некоторых современных вирусов. К такому выводу пришли ученые Корнеллского университета (США) и Гранадского университета (Испания), которые опубликовали результаты исследования в журнале Science.

Предыдущие исследования показали, что фрагменты древней вирусной ДНК, называемые эндогенными ретровирусами и присутствующие в геномах мышей, кур, кошек и овец обеспечивают иммунитет против современных вирусов, блокируя их проникновение в клетки-хозяева. Новая научная работа, проведенная с культурой человеческих клеток, демонстрирует, что эндогенные вирусы с противовирусным эффектом существует и у людей.

Некоторые вирусные гены, включенные в ДНК клетки-хозяина, производят белки оболочки, которые могут связываться с рецепторами поверхности других клеток. Тем самым эти белки конкурируют с живыми вирусами, мешая им связываться с клетками-мишенями и проникать в них. У человека насчитывается несколько тысяч остаточных ретровирусных последовательностей, что составляет около восьми процентов генома, и ученые предположили, что часть из них способна кодировать белки оболочки.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Исследователи проанализировали геном человека на присутствие последовательностей ДНК, соответствующих белковому домену env, связывающегося с клеточными рецепторами, и обнаружили 1507 кандидатов, из которых 668 демонстрировали признаки экспрессии. Данные по эмбриональным тканям и тканям взрослого человека продемонстрировали, что большинство проявляли активность на ранних стадиях развития человека, в стволовых и примордиальных зародышевых клетках или в плаценте. Значительная часть экспрессировалась в иммунных клетках, а некоторые env актировались при ВИЧ-инфекции.

Затем ученые сосредоточились на одном из белков вирусной оболочки — Suppressyn, который связывает клеточный рецептор ASCT2, являющийся мишенью для ретровирусов. Было показано, что экспрессируется в ранних эмбрионах человека и в развивающейся плаценте, тем самым защищая развивающийся эмбрион от инфекции. Эксперименты с клетками, которые получали из плаценты или эмбриональной почки и заражали ретровирусами RD114, продемонстрировали, что Suppressyn подавляет инфекцию.

Авторы заключают, что геном человека может содержать множество других белков ретровирусного происхождения, обладающих защитным действием против вирусных инфекций.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
В МИД рассказали о поддержке Западом мошеннических кол-центров на Украине
Древняя вирусная ДНК человека оказалась защитой против ретровирусов
Хозяева машин массово нашли трусы на капотах и удивились причине их появления
Лула да Силва прокомментировал свое избрание на пост президента Бразилии
Полицейские ворвались в дом к «вооруженным жильцам» и оказались на съемках порно
Известный режиссер назвал два недостатка Москвы
В большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу
В Ирландии рассказали о надвигающемся коллапсе из-за украинских беженцев
Стало известно о намерении Huawei окончательно уйти из России
Пушков прокомментировал контрабанду предназначенного для Украины финского оружия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.