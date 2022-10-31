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14:13, 31 октября 2022Моя страна

Волонтеры очистили от мусора территорию Эльтаркачского Нарзана в КЧР

В Карачаево-Черкесской Республике эковолонтеры очистили территорию Нарзана от мусора

Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

В Карачаево-Черкесской Республике волонтеры общественной организации «КЧР — территория жизни» очистили от мусора территорию Эльтаркачского Нарзана и пойму реки Кубань в Усть-Джегутинском районе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя организации Дениса Липова.

По словам собеседника агентства, эковолонтеры собрали 30 мешком мусора. «В прошлом году на этих территориях было около 50, а сейчас вдвое меньше, возможно, благодаря проведенному в прошлом году экочелленджу», — отметил он.

В 2022 году в акции приняли участие 25 членов экологической организации — школьники и студенты. «Будем и дальше привлекать молодежь, — добавил Липов. — Кроме того, проведем в Усть-Джегуте круглый стол, а также проведем ряд лекций в школах и других учебных организаций».

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге прошел Осенний кубок чистоты в рамках квеста «Чистые игры», в котором приняли участие 38 команд. Отмечается, что всего к акции присоединились 140 волонтеров, собравших за 1,5 часа около восьми тонн мусора на пляже реки Исети.

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Валентина Процкова
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