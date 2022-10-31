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23:16, 31 октября 2022Спорт

Хоккеист СКА оценил решение Чехии отстранить игроков из-за выступлений в России

Хоккеист Яшкин назвал неожиданным решение Чехии отстранить игроков из-за выступлений в КХЛ
Дмитрий Яшкин (слева)

Дмитрий Яшкин (слева). Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Нападающий петербургского СКА Дмитрий Яшкин оценил решение Федерации хоккея Чехии отстранить местных игроков из-за выступлений в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова приводит Post news.

Хоккеист рассказал, что на момент подписания контракта со СКА чешская федерация не объявила о введении подобных санкций. «Это неожиданно и не очень приятно, но это решение приняла Чешская Республика или те, кто управляет там хоккеем, поэтому я с этим ничего поделать не могу», — заявил он.

Яшкин родился в России, но затем вместе с семьей переехал в Чехию и получил российское гражданство. Он выступал в Национальной хоккейной лиге за такие клубы, как «Вашингтон Кэпиталс» и «Аризона Койотис». С лета 2022-го форвард представляет СКА.

25 августа Федерация хоккея Чехии объявила, что не будет вызывать в сборную игроков, выступающих в российских клубах. В феврале Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от международных турниров. На фоне этого многие легионеры КХЛ начали покидать команды.

Анастасия Борисова
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