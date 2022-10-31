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18:53, 31 октября 2022Россия

В Совфеде объяснили слова Матвиенко о ее розыске Интерполом

В Совфеде заявили, что запрос Киева на розыск Матвиенко Интерполом не пошел в работу

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Запрос Киева на розыск Интерполом спикера Совфеда Валентины Матвиенко «не пошел в работу». Об этом заявили в пресс-службе верхней палаты парламента, пишет ТАСС.

Там уточнили, что информация о подаче Украиной запроса в Интерпол на розыск Валентины Матвиенко «действительно есть». «Но запрос не пошел в работу, так как Интерпол не принимает их по политическим мотивам», — объяснили в пресс-службе.

31 октября Матвиенко сообщила, что ее объявили в розыск в Интерпол. Идет ли речь о запросе Киева в Интерпол для объявления в международный розыск, председатель Совфеда при этом не уточнила. Также она заявила, что все сенаторы верхней палаты парламента получили повестки в суд Украины.

Ранее также стало известно, что СБУ объявила в розыск около 700 высокопоставленных россиян. Среди них оказались официальный представитель МИД России Мария Захарова, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

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Никита Абрамов
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