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09:24, 31 октября 2022Бывший СССР

В Латвии задержали протестующих против сноса памятников советским воинам

В Даугавпилсе полиция задержала протестующих против сноса памятников советским воинам

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

В латвийском Даугавпилсе полиция задержала более 30 человек, протестовавших против сноса памятников советским воинам. Об этом сообщает Telegram-канал RT.

Отмечается, что задержанные выступали против демонтажа стелы в сквере Славы и мемориала на улице 18 Ноября.

Ранее вице-спикер псковского областного собрания Армен Мнацаканян заявил, что латвийские власти со своей стороны снесли часть трехстороннего мемориала «Курган дружбы» на границе Латвии, России и Белоруссии. После этого глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился провести проверку по факту повреждения памятника.

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Алевтина Запольская
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