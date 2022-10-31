В Латвии задержали протестующих против сноса памятников советским воинам

В Даугавпилсе полиция задержала протестующих против сноса памятников советским воинам

В латвийском Даугавпилсе полиция задержала более 30 человек, протестовавших против сноса памятников советским воинам. Об этом сообщает Telegram-канал RT.

Отмечается, что задержанные выступали против демонтажа стелы в сквере Славы и мемориала на улице 18 Ноября.

Ранее вице-спикер псковского областного собрания Армен Мнацаканян заявил, что латвийские власти со своей стороны снесли часть трехстороннего мемориала «Курган дружбы» на границе Латвии, России и Белоруссии. После этого глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился провести проверку по факту повреждения памятника.