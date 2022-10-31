СК России распорядился провести проверку из-за демонтажа плит «Кургана Дружбы»

Глава СК России Бастрыкин поручил расследовать повреждение «Кургана Дружбы» в Латвии

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин распорядился провести проверку после разрушения мемориальных плит на памятнике «Курган Дружбы» с латвийской стороны. Об этом пресс-служба ведомства написала в своем Telegram-канале.

Мемориал был воздвигнут в 1959 году, он расположен на границе Латвии, России и Белоруссии. «Глава Следственного комитета поручил следователям организовать проверку по данному факту, а также запросить в МИД России необходимую информацию», — говорится в сообщении. Снесение части монумента направлено против интересов России в области сохранения исторической памяти о действиях СССР во времена Второй мировой войны, а также ключевой роли в победе над фашизмом, заявили в СК.

О демонтаже мемориальных плит монумента стало известно 29 октября. Сообщалось, что снесение проводилось с применением тяжелой техники.

В июле этого года был опубликован перечень советских монументов, которые власти Латвии планируют снести. В список были включены 69 памятников, однако, уточнялось, что он может дополняться в будущем.