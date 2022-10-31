Россия и Турция обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки

Глава МИД Турции Чавушоглу обсудил с российским коллегой Лавровым зерновую сделку

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию вокруг зерновой сделки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Турции.

«В ходе беседы обсуждались темы зернового коридора, последние события на Кавказе и заседание платформы регионального сотрудничества "3+3"», — сообщили в министерстве.

Ранее в Министерстве обороны заявили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки дронов Вооруженных сил Украины на Севастополь и размещенный в городской бухте Черноморский флот.

Зерновая сделка была подписана 22 июля в Стамбуле Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.