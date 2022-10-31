Кремль ответил на обвинения во взломе телефона Трасс

Песков: Кремль не воспринимает всерьез слухи о причастности РФ к взлому телефона Лиз Трасс

Кремль ответил на обвинения в адрес России во взломе телефона экс-премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова передает ТАСС.

«К сожалению, в британских СМИ сейчас дефицит материалов, которые можно воспринимать как серьезные», — сказал он и назвал материалы о причастности российских спецслужб к утечке данных Трасс «желтой прессой».

Ранее в Британии призвали провести расследование в связи со взломом телефона британского политика. Уточнялось, что либеральные демократы и Лейбористская партия всерьез обеспокоились сообщениями о роли российской стороны в произошедшем.