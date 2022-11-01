Российские производители батарей попросили помощи

«Ъ»: российские производители батарей не смогли конкурировать с зарубежными компаниями

Российские производители батарей признали, что не могут конкурировать с иностранными производителями на отечественном рынке даже в условиях санкций и попросили помощи, пишет газета «Коммерсантъ».

Чтобы исправить ситуацию, участники рынка предложили почти втрое повысить пошлину на импорт такой продукции и ограничить использование иностранных отопительных систем на госстройках. Однако, по мнению экспертов, подобная инициатива снизит конкуренцию, что может обернуться техническим упадком индустрии. В свою очередь, застройщики опасаются, что рост пошлин приведет к подорожанию отопительного оборудования на внутреннем рынке.

В настоящее время 85 процентов рынка водяных тепловентиляторов объемом свыше 2,5 миллиарда рублей в год делят три локальные и три польские компании. При этом значительная доля закупок у иностранных фирм осуществляется предприятиями с государственным участием.

Более того, на фоне укрепления рубля локальные производители отопительных систем стали проигрывать конкуренцию и производителям из Китая и Турции. Продукция последних стала обходиться на 18-22 процента дешевле.