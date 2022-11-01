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04:00, 1 ноября 2022Ценности

Тело 64-летней бодибилдерши на новом фото в купальнике удивило фанатов

64-летняя бодибилдерша Лесли Максвелл показала тело в бикини на пляже и удивила фанатов

Фото: @lesleymaxwell.fitness

Фитнес-модель Лесли Максвелл из Мельбурна, Австралия, показала тело на новом фото в бикини и удивила фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

64-летняя женщина опубликовала фото, на котором она запечатлена на фоне моря и пляжа в раздельном купальнике желтого цвета. При этом она дополнила свой образ солнцезащитными очками. «Вы знаете, где меня найти. Я в оздоровительном центре природы!» — подписала она публикацию.

Поклонники оценили внешний вид бодибилдерши, отметив, что в свои годы она находится в отличной форме. «Красивая и совершенная», «Боже, эта женщина такая красивая», «Отлично выглядишь в желтом, Лесли!», «Эта девушка просто огонь!», «Сияешь ярче солнца», — высказывались они.

В августе британская гимнастка и бывшая участница шоу «Гладиаторы», которое было особенно популярно в 1990-х годах, Ким Беттс показала фигуру в своих купальниках 30-летней давности. 50-летняя спортсменка разместила в соцсетях ролик, на котором она примеряет сценические наряды со времен съемок телепрограммы. Так, женщина предстала перед подписчиками в раздельных комплектах из спортивных топов и трусов с принтами в виде геометрических фигур. Кроме того, Беттс надела слитный купальник красного цвета с рисунком черных молний.

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Мария Винар
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