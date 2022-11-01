Россиянин пойдет под суд за убийство подростка в кафе

В Тверской области осудят 39-летнего мужчину, застрелившего подростка в кафе

В Терской области суд рассмотрит дело 39-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве несовершеннолетнего. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью 25 июля фигурант отдыхал в кафе города Кимры. С собой он принес огнестрельное оружие, из которого застрелил подростка. Он выстрелил мальчику в голову, и тот скончался по пути в больницу.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») и части 1 статьи 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») Уголовного кодекса России.

Ранее стало известно, в Екатеринбурге суд отправил в СИЗО подростка, изрезавшего 16-летнюю школьницу.

