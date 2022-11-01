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17:08, 1 ноября 2022Моя страна

В Челябинске открылся центр трансплантации костного мозга

В Челябинской областной больнице оборудовали центр трансплантации костного мозга

Фото: пресс-служба Челябинской областной клинической больницы

В Челябинской областной больнице открылся центр трансплантации костного мозга. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, в отделении гематологии в ходе капитального ремонта оборудовали три стерильных бокса для пациентов, а также процедурный кабинет и сестринский пульт управления. Отмечается, что в каждой новой палате расположили индивидуальную душевую кабину и оснастили помещения уникальной системой вентиляции.

Согласно материалу, теперь в центре готовы принимать пациентов, которые проходят процедуру трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, являющуюся одним из способов лечения заболеваний крови и других недугов, таких как рассеянный склероз.

Известно, что общая стоимость работ составила около 27 миллионов рублей. Меценатом ремонта выступил Фонд семьи Тиньковых, а исполнителем — Миасский завод медицинского оборудования.

«Пациент должен быть полностью изолирован от внешней среды и инфекций. Благодаря нашей системе очистки воздуха он находится в полностью стерильной капсуле. Для нас это был тоже благотворительный проект, прибыли здесь не получали», — отметил в заключение генеральный директор Миасского завода медицинского оборудования Виктор Глинин.

В марте в Майском, Кабардино-Балкария, завершили капитальный ремонт детской поликлиники. Строители закончили капитальный ремонт педиатрического отделения Центральной районной больницы, в ходе которого в ней обновили все помещения и системы жизнеобеспечения. В частности, в учреждении появились открытая регистратура, удобная навигация, гардероб на первом этаже, а также парковка для колясок.

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Майя Пономаренко
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