В Челябинске открылся центр трансплантации костного мозга

В Челябинской областной больнице оборудовали центр трансплантации костного мозга

В Челябинской областной больнице открылся центр трансплантации костного мозга. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, в отделении гематологии в ходе капитального ремонта оборудовали три стерильных бокса для пациентов, а также процедурный кабинет и сестринский пульт управления. Отмечается, что в каждой новой палате расположили индивидуальную душевую кабину и оснастили помещения уникальной системой вентиляции.

Согласно материалу, теперь в центре готовы принимать пациентов, которые проходят процедуру трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, являющуюся одним из способов лечения заболеваний крови и других недугов, таких как рассеянный склероз.

Известно, что общая стоимость работ составила около 27 миллионов рублей. Меценатом ремонта выступил Фонд семьи Тиньковых, а исполнителем — Миасский завод медицинского оборудования.

«Пациент должен быть полностью изолирован от внешней среды и инфекций. Благодаря нашей системе очистки воздуха он находится в полностью стерильной капсуле. Для нас это был тоже благотворительный проект, прибыли здесь не получали», — отметил в заключение генеральный директор Миасского завода медицинского оборудования Виктор Глинин.

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