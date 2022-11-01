Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:09, 1 ноября 2022Наука и техника

Производство iPhone в Китае оказалось под угрозой

Reuters: производство iPhone в Китае снизится на 30 процентов из-за COVID-19

Фото: Feline Lim / Getty Images

Производитель iPhone в Китае пострадал из-за коронавирусных ограничений. Об этом сообщает Reuters.

Источник агентства на производстве Foxconn, на которое приходится 70 процентов мировых поставок iPhone, заявил, что компания столкнулась с проблемами. Из-за связанных с COVID-19 ограничений завод Foxconn в Чжэнчжоу перестал работать на полную мощность. Значительное число сотрудников из 200 тысяч работников пришлось отпустить домой. Инсайдер рассказал, что компания начала работать над увеличением производства на своем втором заводе в Шэньчжэне.

По словам специалистов, проблема усугубляется тем, что в настоящий момент производители гаджетов находятся под большой загрузкой в преддверии сезона отпусков и новогодних праздников. Из-за этого производство смартфонов Apple оказалось под угрозой и может снизиться на 30 процентов.

Представители Foxconn заявили, что руководство берет ситуацию под контроль и постарается удержать темпы производства на высоком уровне. В Apple проигнорировали запрос о комментарии.

Материалы по теме:
Запас прочности. Apple выпустила iPad с процессором от компьютера. Зачем ему такая мощность?
Запас прочности.Apple выпустила iPad с процессором от компьютера. Зачем ему такая мощность?
26 мая 2021
Дороже денег На что способны наушники Apple за 63 тысячи рублей
Дороже денегНа что способны наушники Apple за 63 тысячи рублей
18 марта 2021

По словам журналистов, в Китае действуют строгие правила относительно борьбы с коронавирусом. Так, заводам в пострадавших районах разрешается оставаться открытыми при условии, что они продолжат работу по системе «замкнутого цикла», когда сотрудники фактически не покидают место работы. Этим оказались недовольны многие рабочие Foxconn.

В конце октября глава Apple Тим Кук заявил, что компания не смогла удовлетворить высокий спрос на новые смартфоны. По словам Кука, поставки флагманских смартфонов какое-то время будут ограничены.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
«Газпром» допустили к обследованию мест взрывов на «Северных потоках»
Иран решил устроить публичные суды над тысячами задержанных в ходе протестов
Северная Корея объявила о начале финальной стадии ядерной войны с США
Раскрыты самые часто воруемые туристами вещи из самолетов
В России выявили 5252 случая коронавируса
Назван способ продлить срок службы батареи в смартфоне
Сотрудника ФСИН задержали за злоупотребление полномочиями на 12 миллионов рублей
Россияне потратили на украшения сотни миллиардов рублей
На Украине нашли простоявший 15 лет на таможне вертолет
В Совфеде прокомментировали просьбу к Путину разблокировать Instagram и Facebook
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.