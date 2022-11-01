Россия остановила движение судов по коридору «черноморской инициативы»

Минобороны России заявило о приостановке движения судов по коридору в Черном море

Движение по коридору, определенному «черноморской инициативой», будет приостановлено до прояснения ситуации вокруг теракта в Севастополе. Об этом в понедельник, 31 октября, заявили в Минобороны России, пишет ТАСС.

До прояснения ситуации вокруг совершенной Украиной 29 октября террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в городе Севастополь движение по коридору безопасности, определенному «черноморской инициативой», приостановлено Министерство обороны России

Отмечается, что движение судов по коридору недопустимо, поскольку киевские власти и украинские войска используют зону безопасности для ведения боевых действий против России.

В Минобороны подчеркнули, что позиция Россия относительно «черноморской инициативы» доведена до генсека ООН и Совета безопасности ООН.

Рассчитываем на содействие ООН в получении гарантий со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора для ведения боевых действий Министерство обороны России

При этом, уточняется, что Россия, будучи основным участником соглашений по зерновой сделке, не выходит из них, а приостанавливает их действие.

Атака на Севастополь и зерновая сделка

29 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели атаку на Севастополь и размещенный в городской бухте Черноморский флот с помощью беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, сообщалось, что в акватории вблизи города был ликвидирован надводный беспилотник.

По словам губернатора города Михаила Развожаева, корабли Черноморского флота отбили нападение, объекты в городе не поражены, жертв и пострадавших нет.

Позднее Минобороны заявило, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке. В ведомстве отметили, что атакованные корабли обеспечивали безопасность зернового коридора. Приостановку сделки связали также с причастностью Великобритании к упомянутой атаке и вновь назвало ее террористическим актом.

С учетом проведенного (...) террористического акта против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов (...) российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов Министерство обороны России

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу сообщил, что безопасный гуманитарный коридор, по которому вывозилось зерно и продовольствие с Украины, использовался для прикрытия атаки на Севастополь.

Российский дипломат также сообщил генсеку ООН, что Россия будет вынуждена принимать собственные меры по досмотру судов, идущих через Черное море.

Учитывая имеющиеся факты злоупотребления гуманитарным коридором и в целом то, что Черное море остается зоной боевых действий, не можем допустить беспрепятственного прохождения судов без нашего досмотра и будем вынуждены принять самостоятельные меры по контролю пропущенных Совместным координационным центром без нашего согласования сухогрузов Василий Небензя постоянный представитель России при ООН

Зерновая сделка была подписана 22 июля в Стамбуле Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Реакция в мире

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что всемирная организация не видит оснований считать, что атака на Севастополь нарушила условия зерновой сделки.

На заседании Совета Безопасности я упомянул про наши взгляды относительно заявлений о том, что атака на Севастополь каким-то образом нарушала условия «черноморской инициативы». С нашей точки зрения, оснований для таких утверждений нет Мартин Гриффитс заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам

При этом дипломат подчеркнул, что ООН верит в продление зерновой сделки с Россией и до 18 ноября (последний день действия сделки — прим. «Ленты.ру») сделает все возможное, чтобы она была продлена. Гриффитс отметил, что ООН готова начать расследование причин, которые привели к выходу России из сделки по украинскому зерну.

В США решили, что решению России о приостановке участия в зерновой сделке «не может быть оправдания». Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что любые аргументы, которые приводит Россия, «не учитывают трудности после блокировки доступа к зерну странам, которые в нем нуждаются».

Цены на продовольствие, по словам политика, уже отреагировали ростом на решение России. На фоне заявления России мировые цены на пшеницу подскочили за день на 5 процентов. Власти США хотели бы, чтобы реализация сделки продолжилась, подчеркнул Прайс.