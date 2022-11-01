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03:27, 1 ноября 2022Мир

В МАГАТЭ назвали последствия взрыва у Запорожской АЭС

В МАГАТЭ заявили, что взрыв у Запорожской АЭС привел к отключению линии электропитания

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) назвали последствия взрыва у Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации.

По информации ведомства, инцидент произошел в результате взрыва мины и привел к отключению линии электропитания четвертого энергоблока.

«Вчера взрыв мины за периметром Запорожской АЭС оборвал основную линию электропитания четвертого энергоблока. Он сейчас получает электроэнергию для необходимого функционирования в области безопасности по резервной линии», — следует из доклада.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в переговорах по установлению зоны безопасности вокруг ЗАЭС достигнут прогресс, однако счел маловероятным привлечение «голубых касок» ООН для участия в миссии на объекте. По словам Гросси, переговоры все еще продолжаются и решение пока не принято. О срочности данного вопроса он заявил в ходе заседания Совбеза ООН.

Марина Совина
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