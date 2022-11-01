В Херсонской области пообещали принудительную эвакуацию населения

Жителей Каховского района Херсонской области принудительно эвакуируют с 6 ноября

Администрация Каховского района Херсонской области пообещала произвести принудительную эвакуацию населения с 6 ноября из-за высокой военной угрозы. Заявление опубликовано в ее Telegram-канале.

Местных жителей призвали немедленно покинуть населенные пункты и направиться в пункты эвакуации, взяв с собой документы, ценные вещи и теплую одежду.. Сообщается, что вывоз людей осуществляется наземным транспортом.

«Всем жителям! Незамедлительно покинуть населенный пункт. Вашей жизни угрожает опасность. С 6 ноября будут применяться принудительные меры эвакуации к оставшимся», — подчеркнули в администрации.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что зона эвакуации жителей в Херсонской области расширена на 15 километров от Днепра в связи с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.

