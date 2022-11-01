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23:51, 1 ноября 2022Мир

Макрона призвали перестать изображать дипломата и «завалить» Украину оружием

Le Monde: Франция должна «завалить» Украину оружием и стать главным русофобом Европы
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президенту Франции Эммануэлю Макрону необходимо перестать изображать дипломата и объявить Париж главным русофобом Европы, пишет Le Monde со ссылкой на политологов.

Чтобы вернуть себе лидерство в Европе, Франции потребуется радикально изменить свою внешнюю политику, призвал автор. По мнению экспертов, страна должна занять первое место в числе основных поставщиков военной помощи Киеву и «завалить» Украину оружием. Специалисты считают, что традиционная позиция Франции как «центристской державы» и сторонницы диалога с Москвой в условиях стремительного обновления НАТО не принесет больших выгод.

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«Государства, наиболее активно поддерживающие Украину, оспаривают первенство Парижа и Берлина в Европейском союзе. Не будем обманывать себя: из-за своих ошибок и неадекватности перед лицом российской агрессии Франция упустила историческую возможность утвердить свое место и свои инициативы в ЕС», — пишет издание.

Ранее Макрон заявил о том, что Украина в будущем обязана начать переговоры с Россией. Он подчеркнул, что это в интересах двух стран.

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Марина Совина
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