Макрона призвали перестать изображать дипломата и «завалить» Украину оружием

Le Monde: Франция должна «завалить» Украину оружием и стать главным русофобом Европы

Президенту Франции Эммануэлю Макрону необходимо перестать изображать дипломата и объявить Париж главным русофобом Европы, пишет Le Monde со ссылкой на политологов.

Чтобы вернуть себе лидерство в Европе, Франции потребуется радикально изменить свою внешнюю политику, призвал автор. По мнению экспертов, страна должна занять первое место в числе основных поставщиков военной помощи Киеву и «завалить» Украину оружием. Специалисты считают, что традиционная позиция Франции как «центристской державы» и сторонницы диалога с Москвой в условиях стремительного обновления НАТО не принесет больших выгод.

«Государства, наиболее активно поддерживающие Украину, оспаривают первенство Парижа и Берлина в Европейском союзе. Не будем обманывать себя: из-за своих ошибок и неадекватности перед лицом российской агрессии Франция упустила историческую возможность утвердить свое место и свои инициативы в ЕС», — пишет издание.

Ранее Макрон заявил о том, что Украина в будущем обязана начать переговоры с Россией. Он подчеркнул, что это в интересах двух стран.