Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:52, 1 ноября 2022Россия

11-летняя россиянка выпала из окна и осталась жива

МВД: 11-летняя девочка выпала из окна третьего этажа в Красноярском крае

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Полиция Красноярского края выясняет обстоятельства падения 11-летней девочки из окна третьего этажа в городе Лесосибирске на севере региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

«Полицейские Лесосибирска выясняют обстоятельства падения из окна 11-летней девочки. Сообщение о травмировании несовершеннолетней поступило в дежурную часть полиции накануне», — сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел, когда девочка находилась в гостях у старшей сестры 2002 года рождения. Ребенка доставили в больницу с травмами различной тяжести. Состояние пострадавшей и обстоятельства падения выясняются.

В полиции уточнили, что семья на учете в органах внутренних дел не состояла.

Ранее в Красноярске женщина выпала из окна 13-го этажа после ссоры и погибла. На кадрах опубликованного ролика видно, как женщина падает с одного из верхних этажей многоэтажного дома.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России изменились правила поверки счетчиков
Учительница вышла из-под ареста за совращение подростка и снова переспала с ним
В России высказались о вероятности втягивания Молдавии в конфликт с Украиной
Власти Германии выделят 91 миллиард евро на поддержку потребителей
Мужчина попытался взлететь на самодельном устройстве и развеселил россиян
11-летняя россиянка выпала из окна и осталась жива
Япония решила остаться в проекте «Сахалин-1»
Россиянам рассказали о действиях в случае доступа мошенников к сим-карте
Российский военкор призвал уничтожить ряд украинских предприятий
Раскрыт способ распознать фейки и теории заговора
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.