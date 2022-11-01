Хайди Клум переоделась из костюма червя в прозрачный комбинезон на Хеллоуине

Модель Хайди Клум переоделась на вечеринку из костюма червя в оголяющий тело комбинезон

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум показала второй наряд на Хеллоуин и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки опубликованы на сайте издания Daily Mail.

49-летняя знаменитость посетила собственную вечеринку, которую она ежегодно проводит в честь указанного праздника. На размещенных кадрах видно, что манекенщица переоделась из костюма коричневого червя, который изготавливали для нее более 10 часов, в облегающий комбинезон, прозрачная ткань которого оголяла ее тело. Вдобавок на одежду нанесен блестящий принт из страз.

Образ знаменитости дополнили бежевые замшевые сапоги на каблуках в цвет комбинезону и маска червя от первого праздничного наряда. При этом волосы телезвезды уложили волнами.

Ранее в ноябре модель Хайди Клум нарядилась на Хеллоуин в червя и развеселила поклонников. На размещенных фотографиях видно, что манекенщица выбрала образ коричневого червя, а ее муж, гитарист немецкой группы Tokio Hotel Том Каулитц, решил нарядиться в рыбака.