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18:41, 1 ноября 2022Ценности

Хайди Клум переоделась из костюма червя в прозрачный комбинезон на Хеллоуине

Модель Хайди Клум переоделась на вечеринку из костюма червя в оголяющий тело комбинезон

Фото: Noam Galai / Getty Images

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум показала второй наряд на Хеллоуин и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки опубликованы на сайте издания Daily Mail.

49-летняя знаменитость посетила собственную вечеринку, которую она ежегодно проводит в честь указанного праздника. На размещенных кадрах видно, что манекенщица переоделась из костюма коричневого червя, который изготавливали для нее более 10 часов, в облегающий комбинезон, прозрачная ткань которого оголяла ее тело. Вдобавок на одежду нанесен блестящий принт из страз.

Образ знаменитости дополнили бежевые замшевые сапоги на каблуках в цвет комбинезону и маска червя от первого праздничного наряда. При этом волосы телезвезды уложили волнами.

Ранее в ноябре модель Хайди Клум нарядилась на Хеллоуин в червя и развеселила поклонников. На размещенных фотографиях видно, что манекенщица выбрала образ коричневого червя, а ее муж, гитарист немецкой группы Tokio Hotel Том Каулитц, решил нарядиться в рыбака.

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Майя Пономаренко
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Хайди Клум переоделась из костюма червя в прозрачный комбинезон на Хеллоуине
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