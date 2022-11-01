Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:32, 1 ноября 2022Мир

США оценили заинтересованность Белоруссии в участии в СВО

Кирби: США не усматривают у Белоруссии заинтересованности к подключению к СВО на Украине
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

США не усматривают у Белоруссии заинтересованности в том, чтобы подключиться к специальной военной операции (СВО) России на Украине. Такую оценку возможному участию республики в спецоперации дал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга, передает ТАСС.

Он также не подтвердил утверждения о том, что на территорию страны было переброшено гиперзвуковое оружие.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск участвует в российской СВО, однако не посылает туда своих военных. «Мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы не нарушаем свои обязательства», — пояснил он.

10 октября стало известно, что Москва и Минск формируют совместную группировку войск на западных границах Союзного государства. Поводом стало обострение обстановки в регионе и угроза нападения со стороны Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин назвал Эрдогану условия возобновления участия России в зерновой сделке
Представлен проект по бесперебойному получению энергии на Луне
В Москве перекрыли канал поставок наркотиков из США
Захарова дала дружеский совет для хорошего отпуска главе МИД Германии
Россиян предупредили о серьезной опасности недосыпа
Молдавия поблагодарила Румынию за помощь в снабжении граждан дровами
Предложение Путина по введению безвиза с иностранцами объяснили
Электронная сигарета внезапно загорелась в кармане покупателя
Путин призвал не превращать в рутину заботу о семьях мобилизованных
Кайли Дженнер обругали за фотошоп на откровенных фото в честь Хеллоуина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.