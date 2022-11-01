США оценили заинтересованность Белоруссии в участии в СВО

Кирби: США не усматривают у Белоруссии заинтересованности к подключению к СВО на Украине

США не усматривают у Белоруссии заинтересованности в том, чтобы подключиться к специальной военной операции (СВО) России на Украине. Такую оценку возможному участию республики в спецоперации дал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга, передает ТАСС.

Он также не подтвердил утверждения о том, что на территорию страны было переброшено гиперзвуковое оружие.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск участвует в российской СВО, однако не посылает туда своих военных. «Мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы не нарушаем свои обязательства», — пояснил он.

10 октября стало известно, что Москва и Минск формируют совместную группировку войск на западных границах Союзного государства. Поводом стало обострение обстановки в регионе и угроза нападения со стороны Украины.