С 1 ноября начало действовать ограничение на вывоз красной икры с Камчатки

В России изменили правила вывоза красной икры с Камчатки — с 1 ноября один пассажир самолета может вывезти с полуострова (в багаже или ручной клади) не более 10 килограммов этого деликатеса. Соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Ограничение будет действовать до августа 2025 года. Уточняется, что речь идет об икре непромышленного производства, то есть без заводской упаковки с маркировкой Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Данная мера призвана ограничить реализацию незаконно добытого продукта.

Ранее сообщалось, что в России с 1 ноября 2022 года по 31 августа 2023-го будет проводиться эксперимент по маркировке черной и красной икры — специальный код получит икра лососевых и осетровых пород рыб. В Росрыболовстве объяснили необходимость данной меры популярностью теневой продажи деликатеса.