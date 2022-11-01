Члены мафиозных кланов заметили друг друга в толпе в аэропорту и устроили драку

В Австралии члены банд семей Хамзи и Аламеддин устроили драку в аэропорту

При выдаче багажа в аэропорту Баллина в Австралии между членами криминальных кланов произошла жестокая драка. Видео инцидента публикует 9news.

На видео попал момент, когда стоящий у ленты багажа мужчина замечает в толпе проходящего мимо пассажира и сразу ввязывается с ним в ожесточенную драку: туристы наносят друг другу удары кулаками, в то время как очевидцы конфликта спешно убегают из эпицентра событий.

Затем к разборкам присоединяются еще по человеку с каждой стороны — мужчины разделяются на пары и продолжают избивать друг друга. Спустя время туристов развела полиция аэропорта. Как выяснилось позже, драку устроили члены мафиозных банд семей Хамзи и Аламеддин, которые орудуют в штате Новый Южный Уэльс.