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14:18, 1 ноября 2022Россия

Россиянам ответили на вопрос об изменениях в подготовке срочников из-за СВО

«Объясняем.рф»: подготовка срочников совершенствуется с учетом опыта военных конфликтов

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Принципы и методика подготовки солдат срочной службы меняются в сравнении с предыдущими годами. На вопрос об изменении подготовки с учетом опыта специальной военной операции (СВО) ответили на правительственном портале «Объясняем.рф».

«Методика подготовки солдат срочной службы постоянно совершенствуется с учетом опыта, полученного в ходе военных конфликтов, развития технологий и появления новых типов вооружения и техники», — говорится там.

В России 1 ноября начался осенний призыв — его начало сдвинули на месяц, чтобы военные комиссариаты успели завершить работу по частичной мобилизации. Предполагается, что на срочную службу призовут 120 тысяч солдат. Призыв продлится до 31 декабря, под него попадут россияне в возрасте от 18 до 27 лет, которые не числятся в запасе.

Министр обороны Сергей Шойгу заверил, что срочников не будут направлять в зону проведения спецоперации. По его словам, военнослужащие по призыву «выполняют задачи в соответствии с предназначением воинских частей» и после службы будут отправлены домой.

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Анастасия Шейкина
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