Минобороны заявило о попытках наступления подразделений ВСУ в Херсонской области

Минобороны России заявило о попытках наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении

На николаево-криворожском направлении российские войска пресекли попытки наступления подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлениях населенных пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское, Костромка и Зеленый Гай Херсонской области. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По информации военного ведомства, в результате огневого поражения противник был отброшен на исходные рубежи. Уничтожено свыше 110-ти бойцов ВСУ, один танк, восемь боевых бронированных машин и восемь пикапов, уточнили в Минобороны.

Ранее в ведомстве сообщили, что из-за ударов российской армии по объектам систем управления, связи и энергетики Украины существенно нарушено управление группировками ВСУ.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, она будет продолжаться до тех пор, пока все ее цели не будут достигнуты.